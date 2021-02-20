Москва, , 15:21 — REGNUM Развитие в РФ ипотечных программ в сфере загородного жилищного строительства стало реакцией на системные проблемы, которые сложились на данном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний Дмитрий Панов. Так он прокомментировал новость о том, что Минфин РФ выступил с инициативой распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов.

«Важно понимать, что развитие ипотечных программ в сфере загородного жилищного строительства стало реакцией на системные проблемы, которые сложились на данном рынке. Это и низкая ликвидность залоговых объектов, неготовность подрядных организаций к работе с банками и наоборот, неготовность банков расширять перечень аккредитованных подрядчиков для участия в ипотечных программах. Все это в конечном итоге негативно влияет на доступность объектов для ипотеки и величину процентной ставки для населения, которая зачастую превышает 10% годовых», — сказал Панов.

При этом он отметил, что в большинстве зарубежных стран рынок ипотечного кредитования имеет более чем вековую историю, а сектор многоквартирного жилья практически неотделим от индивидуального.

«Но такой банковский спецпродукт, как семейная ипотека под строительство частного дома, за рубежом практически не используется. Главным образом по причине того, что преобладающая доля рынка жилья как раз занята индивидуальными частными домами», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека на строительство собственного жилья положительно скажется на экономике России.