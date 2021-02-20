Саратов, , 15:43 — REGNUM В Саратовской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 20 февраля, прошли 54 428 человек, за сутки — 2 467 жителей. Об этом 20 февраля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первый этап вакцинации осуществили 35 579 человек, 81 житель — за сутки. Полностью завершили иммунизацию 18 849 человек, за минувший день — 2 386 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, более 6 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа получили вакцину от коронавируса в регионах Поволжья.

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