Россошь, Воронежская область, , 15:20 — REGNUM Полномочия ряда депутатов сельских поселений Россошанского района Воронежской области прекращены по требованию прокуратуры. Причиной стало нарушение законодательства о противодействии коррупции, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 20 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Представления о досрочном прекращении полномочий двух депутатов внес межрайонный прокурор в Советы народных депутатов Жилинского и Поповского сельских поселений.

Как установлено прокуратурой, два депутата в течение четырех месяцев после избрания не предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, нарушив тем самым законодательство о противодействии коррупции. Решениями Советов полномочия депутатов досрочно прекращены в связи с утратой доверия.