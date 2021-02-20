Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после трагедии на станции Билимбай (Свердловская область), где после столкновения с поездом скончалась 23-летняя Полина Петрова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Девушку сбил грузовой поезд. Петрова перебегала железнодорожные пути по официальному переходу, спеша на прибывшую электричку. Электропоезд остановился на третьем пути, но в это время на второй путь пустили товарный состав. Грузовой поезд сбил девушку, и та скончалась от полученных травм.

Заместитель Свердловского транспортного прокурора выехал на место происшествия после получения информации о трагедии. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка о безопасности движения железнодорожного транспорта», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, также по факту инцидента начата доследственная проверка. В Свердловской железной дороги также изучают причины инцидента. Родственники погибшей обращают внимание: печального события можно было бы избежать, если бы на вокзале не пустили на второй путь товарный поезд. «В такой ситуации, когда человек спешит на электричку, ничего не должно помешать ему! Спешка — человеческий фактор, нужно добраться за 10 секунд до закрытия дверей», — заявлял брат Полины Александр Петров.

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