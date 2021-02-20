Москва, , 15:21 — REGNUM Льготная ипотека на частные дома в пригородах не окажет существенного влияния на рынок жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его оценке, доля людей, которые выбирают жилье между квартирой или частным домом, не высока, так что эта мера может склонить только «колеблющихся», а те, кто четко знает, что им нужно, квартира или дом, не будут менять выбор.

Вместе с тем, самоизоляция 2020 года породила на московском рынке дополнительный спрос на аренду загородных домов. Льготная ипотека, скорее, подстегнет предложение «инвестиционных» домов под аренду, чем заставит всех переехать за город.

«Основные недостатки пригородов — это большие расстояния: магазин, школа, поликлиника, больница, курсы для детей, работа, — все это большие расстояния, которые возможно преодолевать только на автомобилях. Другая проблема — это уровень качества ряда услуг. Медицинское обслуживание за городом существенно уступает городскому. В городе мы понимаем, что в случае чего скорая помощь доедет в разумный срок, за городом такой уверенности нет», — заявил Манкевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист: льготная ипотека на частные дома не повлияет на цену квартир