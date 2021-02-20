Париж, 20 февраля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В подлинномдиалогеРоссии и ЕСне должна присутствовать ни одна из «общеевропейских» химер, которыми насдолговводили в заблуждение все последние годы, а только реальный военно-политический и экономический торг, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 20 февраля, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как сообщалось ранее, Макрон в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции заявил, что построение«новой мировой архитектуры безопасности» должнопроисходить «при участии России», при этом диалог с Россией, по мнению президента Франции, должен быть «требовательным».

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« Выступая за «диалог с Россией», президент Франции работает на прозападную часть российской «элиты». Это те чиновники, которые в конце 1990-х годов и потом кормили нас обещаниями, что вступление в ЕС стран Прибалтики приведёт к улучшению положения там русского населения и что наши двусторонние экономические отношения от этого не пострадают. Они ратовали за некие «общие пространства России и ЕС» и пририсовывали свои закорючки к созданной в западных столицах картине некой Европы «от Атлантики до Владивостока»…

Об этих химерах можно много говорить, все они растворились в воздухе, причём с плохими последствиями для России, но эта публика даже после произошедшего на Украине продолжила капать на мозги руководству страны в том смысле, что наша задача — «восстановить диалог с Европой». Они и сегодня, судя по тому, что говорит Макрон, пытаются это делать. Я думал, что они уже «переобулись в воздухе», но раз француз надеется, что кто-то в России ахнет в радости от его слов о «диалоге» и «архитектуре общей безопасности», то, значит, не до конца переобулись.

Мы об этом «диалоге» и «архитектуре общей безопасности» слышим, как я уже сказал, тридцать лет, а Европа вместе с США всё откусывает и откусывает от нас по кусочку. Да и не по кусочку — кусками.