Тюмень, 20 февраля 2021, 15:14 — REGNUM В тюменский аэропорт «Рощино» вернулся вылетевший в Ханты-Мансийск самолёт АТР 72 авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Самолёт рейса Тюмень-Ханты-Мансийск 20 февраля вылетел по расписанию в 07:45 (05:45 мск), но вернулся в «Рощино». Причина возврата — техническая неисправность воздушного судна.
На рейс зарегистрировано 55 пассажиров, из них шестеро детей. Пассажирам оказываются предусмотренные законодательством услуги, сообщают в прокуратуре.