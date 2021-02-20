Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области не зарегистрировано случаев заражения людей птичьим гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 20 февраля.

Напомним, что на Таганрогской птицефабрике недавно был выявлен птичий грипп. Очаг заболевания в настоящее время ликвидирован, карантин снят.

ИА REGNUM сообщало, что в России установлены первые в мире случаи заражения людей новым штаммом птичьего гриппа. Вирус выявлен у семи сотрудников птицефабрики на Юге России, при этом регион не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге России выявили семь случаев заражения человека птичьим гриппом