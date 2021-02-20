Казань, , 15:42 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего руководителя Лениногорского межрайонного следственного отдела, а также 47-летнего адвоката адвокатской палаты РТ. В зависимости от роли каждого они подозреваются в преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В июле 2020 года подозреваемый, являясь руководителем следственного отдела, получил взятку через адвоката в размере 4 млн рублей от одного из фигурантов уголовного дела за переквалификацию его противоправных деяний на менее тяжкую статью. Также при аналогичных обстоятельствах он планировал получить у другого фигуранта дела через того же адвоката 3 млн рублей. Но их преступные намерения своевременно выявили. Совместно с оперативными службами противоправные действия подозреваемых были пресечены после того, как 18 февраля адвокат передал руководителю следственного отдела часть денежных средств в сумме 1,5 млн рублей.

После задержания начальник следственного отдела был отстранен от занимаемой должности. Следствие намерено довести дело до конца, каждый из обвиняемых понесет заслуженное наказание. В суд отправлено ходатайство об избрании в отношении бывшего руководителя меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель СК РФ Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») в отношении 38-летней бывшей мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани.

Читайте также: По требованию Бастрыкина против экс-судьи из Казани возбудили дело