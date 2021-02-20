Сочи, Краснодарский край, , 15:30 — REGNUM Встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, которая должна пройти 22 февраля в Сочи, стала поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Верной дорогой идём. За русский мир!», — написал Александр С.

Многие пользователи оказались обрадованы тому, что лидеры двух стран готовы встретиться, чтобы обсудить насущные вопросы.

«Ну, молодцы! Всё правильно! Мы вместе! Я за дружбу народов», — пишет Алла Д.

Некоторые комментаторы уверены, что такие встречи необходимо проводить намного чаще, чтобы не терять фокус с актуальных проблем между двумя союзными государствами.

«Надо чаще встречаться и решать оперативно насущные союзные вопросы! Оперативно!», — считает Константин К.

Нашлись и те, кто призвал проводить подобные встречи и с лидером Китая. Они уверены, что такой союзник принесёт всем множество полезных изменений.

«Надо в союз и Китай пригласить они научат экономику поднимать и с коррупцией бороться», — поделилась своим мнением Alina G.

Напомним, 19 февраля в пресс-службе российского президента Владимира Путина рассказали о готовящейся встрече лидера страны с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 22 февраля.