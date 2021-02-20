Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM По факту ранения охранника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге органы полиции возбудили уголовное дело. Об этом 20 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, около полудня 19 февраля к зданию консульства на улице Бонч-Бруевича подошел мужчина. Когда охранник дипломатического представительства открыл дверь, мужчина сразу выхватил нож и несколько раз ударил сотрудника консульства. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу и оказали ему медпомощь, его жизни ничто не угрожает.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ», — рассказали в ведомстве.

Нападавшим оказался ранее судимый 34-летний гражданин РФ, житель Петербурга, которого после задержания передали медикам. В настоящий момент он находится в психиатрической больнице № 6.

За хулиганство с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы.

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