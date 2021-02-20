Москва, , 15:09 — REGNUM В Московском регионе изменится расписание на МЦД-1 «Белорусско-Савёловский», сообщает 20 февраля официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Изменение расписания коснётся поездов, следующих в ночное время в будние дни. Последний электропоезд из Лобни будет отправляться в 0:03, а из Одинцова — в 23:32. Такой режим будет действовать до конца апреля.

Кроме того, некоторые электрички будут проезжать без остановки платформы Тестовская, Беговая, Кунцевская, Немчиновка, Баковка и Сетунь. Более точно с изменениями пассажиры смогут ознакомиться в расписании.

Причина нового графика движения в публикации на сайте московского правительства не указывается.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала «Восточный» в Москве запланировано на вторую половину весны 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: К весне в Москве планируют открыть новый железнодорожный вокзал