Москва, , 15:09 — REGNUM Законопроект, оптимизирующий «антиотмывочные» нормы, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Законопроект предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа знай своего клиента» (Платформа ЗСК), через который банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.

Предполагается, что ЦБ будет присваивать юридическим лицам (за исключением, кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска — низкий, средний, высокий — с учетом установленных Банком России по согласованию с Росфинмониторингом критериев.

Критерии будут основаны на информации о видах и характере деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об операциях по их счетам в кредитных организациях, об учредителях и руководителях, об аффилированности с иными юридическим лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти.

Критерии платформы настраиваются таким образом, чтобы присваивать низкий уровень риска лицам, ведущим реальную хозяйственную деятельность без «примеси» сомнительных операций. На средний уровень могут рассчитывать лица, совмещающие реальную и теневую части хозяйственной деятельности, обеспечивающие вывод денежных средств крупных клиентов в теневой сектор экономики, участвующие в теневом обороте неучтенной наличной выручки, ведущие деятельность в секторах экономики с повышенными рисками.

Высокий уровень риска будет присваиваться лицам, которые не осуществляют реальной хозяйственной деятельности; регистрируются на подставных физических лиц и контролируются третьими лицами; затрудняют либо делают невозможной работу налоговых и правоохранительных органов по установлению бенефициаров сомнительных операций; обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.

Текущая оценка Банка России клиентов финансовых учреждений (без учета физических лиц) показывает, что доля клиентов низкого уровня риска — в пределах 99% от общего количества хозяйствующих субъектов (общее число субъектов предпринимательской деятельности около 7,1 млн), доля клиентов среднего уровня риска — в пределах 0,3%, а доля клиентов высокого уровня риска не превышает 0,7%, отмечают авторы.

Банки в рамках исполнения указанных выше обязанностей также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций в зависимости от уровня риска, законопроект предусматривает дифференцированный подход при обслуживании клиентов, которые отнесены кредитной организацией к тому или иному уровню риска, а также клиентов, которые отнесены к высокому уровню риска одновременно кредитной организацией и Банком России.