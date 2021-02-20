Сеул, , 15:20 — REGNUM В 2020 году экспорт куриного мяса из Южной Кореи достиг нового максимума за счёт растущего во всем мире спроса на готовые к употреблению продукты и популярности южнокорейской культуры. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, экспорт переработанного куриного мяса из Южной Кореи составил $21 млн, что на 59,5% больше, чем в 2019 году.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением экспорта традиционного куриного супа самгетхан и куриной грудки из-за роста спроса на домашнюю еду, вызванного пандемией коронавируса.

Известно, что поставки в США выросли на 34,2%, до $5,9 млн, в Гонконг — на 162,4%, до $4,9 млн, в Японию — на на 42,2%, до $4,7 млн, однако в Мьянму, напротив, сократились на 4,2%, до $530 тыс.