Шадринск, Курганская область, 20 февраля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Шадринске Курганской области 20 февраля открыли новую Ледовую арену. Появление первого в городе «искусственного льда» стало возможным благодаря соглашению между правительством Курганской области и Уральской горно-металлургической компанией о совместном финансировании проекта. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

«Я с особым чувством нахожусь здесь, в Шадринске, чтобы подвести итоги большой работы, — приветствовал собравшихся глава региона, — за полтора года мы построили новый детский сад, отремонтировали десятки километров дорог, десятки дворов, домов, объектов культурного наследия, новую набережную, занимаемся вопросами освещения. Буквально сейчас обсуждали с Андреем Анатольевичем Козицыным, руководителем УГМК — самого надежного партнера города Шадринска, что в марте будет заложен еще один детский сад, через год начнется строительство большой школы — на 1100 ребятишек, в километре отсюда будет спроектирован новый поселок для молодых семей. А УГМК после Ледовой арены уже входит в новый проект — строительство индустриального парка. Лет пять так поработаем, и Шадринск станет лучшим городом! Всем спасибо за работу, так держать!».

Пресс-служба УГМК

»Когда видишь на ледовой арене ребятишек, ощущаешь всю полноту жизни, — подчеркнул Андрей Козицын. — Я надеюсь, что Шадринск станет ледовой столицей Курганской области, где будут воспитываться спортсмены, чемпионы и в первую очередь — здоровые дети. Чтобы они росли, воспитывались, учились и оставались жить в родном городе. Отдельно хотелось бы поблагодарить губернатора Вадима Шумкова, правительство Курганской области за оперативность, за конструктивное взаимодействие, за то, что мы все вместе делаем в Шадринске! Поздравляю! С праздником!».

В комплексе Ледовой арены общей площадью более 3000 кв. метров разместились площадка с искусственным льдом 60×30 метров, а также гардероб, буфет, помещения для проката и заточки коньков, раздевалки и сушильные комнаты, кабинеты врача и персонала. Арена оснащена ледозаливочной машиной, системами заморозки льда и вентиляции.

Пресс-служба УГМК

Одним из ярких моментов церемонии открытия стала передача символического ключа от Ледовой арены юным хоккеистам шадринской команды «Торпедо». С появлением крытого катка жители Шадринска, Шадринского района и близлежащих городов получат возможность круглогодично заниматься зимними видами спорта. Тренироваться и соревноваться здесь смогут взрослые и детские хоккейные команды, а также любители массового катания на коньках. Одновременно на льду могут заниматься до 50 человек.

Ранее в рамках соглашений между администрациями регионов и УГМК уже были введены в эксплуатацию десять современных ледовых арен в городах Свердловской области, а также в Кемеровской и Оренбургской областях.