Москва, , 15:04 — REGNUM Пандемия коронавируса отступит в августе-сентябре, однако осенью возможен небольшой рост заболеваемости, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на мнение специалистов и врачей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

"Мы можем сделать все, чтобы у нас появился общественный иммунитет. Поэтому, по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе—сентябре. А что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков», — сказал Володин в эфире «Дума ТВ».

Он обратил внимание на то, что страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида.

«В этой связи лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», — отметил спикер Госдумы.

Володин также обратил внимание на то, что в России созданы три вакцины.

«Все больше и больше стран обращаются с просьбой, чтобы у них была возможность использовать нашу российскую вакцину. У них ситуация очень тяжелая, болеют граждане страны, парализованы парламенты», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, количество случаев коронавируса, зафиксированных на территории Российской Федерации за сутки, увеличилось на 12 953, составив 4 151 984.