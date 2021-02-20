Норильск, Красноярский край, , 15:03 — REGNUM Поисковые работы в Норильске, где 20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике, завершены. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Спасатели обнаружили и извлекли тела двух человек.

На месте происшествия задействовано более 200 человек, порядка 60 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 20 февраля в Норильске произошло обрушение галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики. Жертвами ЧП стали три человека, один рабочий ранее скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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