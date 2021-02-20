Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM До двух человек возросло количество пострадавших в результате разлива горячей воды на 7-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Помимо мужчины-велосипедиста в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе была госпитализирована еще и женщина. Об этом 20 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Напомним, информация о технологическом нарушении на 7-й линии, дом 54, поступило в аварийные службы в 01:20 мск в субботу, 20 февраля. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место дефекта и приступили к его ликвидации. При этом были обеспечены все необходимые меры безопасности.

Однако в результате разлива теплоносителя пострадал 38-летний мужчина, который в тот момент проезжал на велосипеде. По предварительным данным, он получил ожоги 12−15% тела, провалившись в яму с кипятком.

«По предварительной информации, в зоне вытекания теплоносителя на Васильевском острове также оказалась женщина. Она находится в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Компания готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации», — заявили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Как уточнили ИА REGNUM в администрации Василеостровского района, пострадавшим готовы оказать помощь и районные власти.

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