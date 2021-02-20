Мадрид, , 15:02 — REGNUM В Испании тренер юношеской футбольной команды «Хувентуд Лос Карменес» Гонсало Бараона Мартин дисквалифицирован на 73 матча. Об этом 20 февраля сообщает Marca.

Отмечается, что Мартин получил дисквалификацию за неподобающее поведение по отношению к арбитру во время матча.

Во время одного из матчей, который прошёл 7 февраля, Мартин угрожал 17-летнему судье и напал на него. Арбитру потребовалась помощь медиков.

В результате Мартин попал под санкции Мадридской федерации футбола. Его дисквалифицировали на 40 матчей за нападение на судью, на 20 — за угрозы и призывы к насильственным действиям, на 12 — за попытку нападения и на один — за двойное предупреждение во время игры.