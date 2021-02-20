Москва, , 15:11 — REGNUM Предложение Минфина РФ ввести льготную ипотеку со ставкой в 6% на покупку участка под строительство частного дома либо на строительство такой недвижимости на уже имеющейся территории не окажет существенного влияния на рынок жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

По его словам, льготное кредитование на покупку стройматериалов и земельных участков не скажется на стоимости квартир. Куда вероятнее стоимость недвижимости в многоквартирных сможет измениться под влиянием рынка аренды жилья, считает экономист.

«Возможно в некоторых местах России это будет оказывать влияния на цены на готовую недвижимость, потому что появится возможность самостоятельно построить жильё. И здесь рост цен, который мы наблюдали в 2020 году будет ограничен такими возможностями. Но такая возможность есть не везде. Гораздо более серьезным конкурентом новостроек является рынок аренды жилья. Если ипотека становится дешевле и приобрести своё жилье более легкий путь — то цены на аренду будет снижаться и доходность с квартир будет тоже снижаться. А это может в итоге привести к тому, что аренда окажется выгоднее ипотеки. Такая конкуренция видится мне более серьёзным соперником, чем самостоятельно построенное жилье», — сказал Колташов.

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