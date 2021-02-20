Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Структуры Свердловской железной дороги (СвЖД) организовали служебные проверки по факту трагедии на станции Билимбай (Свердловская область), где грузовой поезд сбил 23-летнюю Полину Петрову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.

«В причастных подразделениях дороги организованы служебные проверки, анализируются причины, которые привели к возможности возникновения такой ситуации. СвЖД сотрудничает с представителями следственных органов в рамках всестороннего расследования обстоятельств произошедшего, чтобы получить объективную оценку», — сообщили в службе.

Девушка спешила на электричку, которая остановилась на третьем пути станции. Единственный переход был организован через железнодорожные пути. В это же время на втором пути шёл двигался грузовой поезд. Движущийся состав сбил девушку. От полученных травм Полина Петрова скончалась на месте происшествия.

Родственники погибшей ранее выразили мнение, что трагедии можно было бы избежать, если бы товарный поезд не пустили на второй путь. Электричка ждёт совсем недолго, и пассажирам свойственна спешка.

В СвЖД, однако, пока не стали подробно комментировать, почему расписание поездов было организовано таким образом. «Для удобства пассажиров железнодорожники стремятся принимать пассажирские и пригородные поезда к первой платформе во всех случаях, когда это позволяет ситуация — даже по «неправильному» пути (не на своем направлении). Но такая возможность есть не всегда», — уточнили в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была начата доследственная проверка по факту трагедии.

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