Москва, , 15:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Елизавету Глинка уникальным человеком с большим сердцем.

«Елизавета Петровна Глинка — человек уникальный. Я не могу говорить о ней в прошедшем времени. Ее любящее сердце огромно, она делала все для того, чтобы помогать людям. Такой она осталась в моей памяти», — отметил Володин в эфире «Дума ТВ».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля знаменитой правозащитнице исполнилось бы 59 лет.

«Когда речь идет о докторе Лизе, так ее называли, я хочу сказать лишь одно: больше было бы таких людей, как она — неравнодушных, любящих и делающих все, чтобы меньше было боли, страдания, чтобы мы больше заботились друг о друге», — отметил Володин.

20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости.