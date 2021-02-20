Тверь, 20 февраля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Государственная поддержка будет оказана хлебопекарным предприятиям Тверской области в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Поддержку выделят в целях компенсации затрат на реализацию произведенного хлеба и хлебобулочных изделий. Вопрос обсуждался 20 февраля на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Хлебопекарная продукция

«Хлеб — это символ стабильности, в наших традициях — бережно к нему относиться. Когда хлебопеки сообщили о необходимости поддержки, мы со своей стороны оказали помощь. У нас немало таких предприятий, в том числе в секторе среднего и малого бизнеса», — отметил глава региона.

Меры господдержки отечественных хлебопекарных предприятий были утверждены Правительством РФ в декабре 2020 года по поручению президента Владимира Путина в рамках мер по стабилизации цен на продовольствие. Производителям будет компенсирована часть затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий. Федеральная помощь предоставляется с текущего года.

В 2021 году Тверской области на поддержку предприятий хлебопекарной отрасли из федерального бюджета предусмотрено более 31,2 млн рублей, а из регионального — 5,7 млн рублей. Всего между хлебопекарными предприятиями Верхневолжья будет распределено почти 37 млн рублей.

На получение компенсаций смогут рассчитывать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, города Кимры, Оленинского и Сандовского муниципальных округов, Максатихинского, Бельского, Краснохолмского, Лихославльского, Сонковского, Торопецкого и других районов. Принятые меры господдержки должны предотвратить рост цен на социально значимые виды хлеба и хлебобулочных изделий, а также сохранить около трёх тысяч рабочих мест.

В Тверской области на региональном уровне поддержка хлебопёкам оказывается с 2019 года — предприятиям частично компенсируют затраты на сырье. Также хлебопекарным предприятиям региона оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях. Тверская продукция использовалась и при формировании продуктовых наборов для школьников региона в период дистанционного обучения, а также новогодних подарков для детей.