Джакарта, , 15:01 — REGNUM Парламент Индонезии получил письмо от президента Джоко Видодо относительно кандидатов на пост послов Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства предложил список с именами 31 кандидата на должности послов Индонезии в различных странах.

Ожидается, что бывший министр здравоохранения Тераван Агус Путранто может занять место посла Индонезии в Испании. Политический деятель Зухаири Мисрави может стать послом Индонезии в Саудовской Аравии. Ещё один политический деятель Мухаммад Пракоса был выдвинут кандидатом на пост посла Индонезии в Италии. Бизнесмен Росан Рослани может занять должность посла Индонезии в США.

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что не могут пока подтвердить имена кандидатов на должности послов Индонезии в различных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что в конце февраля или начале марта 2021 года в страну доставят 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca.

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