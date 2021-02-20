Москва, , 15:00 — REGNUM За три недели февраля цены нефти уверенно росли, обновляя годовые максимумы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, цена марки Brent с 1 по 19 февраля выросла на 10,3%% до $61,92 за баррель, а цена барреля техасской WTI повысилась на 10,6%, до $58,94.

Таким образом, цены эталонных марок нефти к концу второй декады февраля восстановились до уровней середины января 2020 года.

К началу третьей декады февраля наступило время коррекции на нефтяном рынке. Аномальные холода в США и Европе, которые в феврале были «топливом» для нефтяного ралли, начали ослабляться.

Да и неоднозначное заявление Саудовской Аравии о намерениях в одностороннем порядке с марта увеличить добычу нефти вызвало у рынка беспокойства относительно согласованности действий стран-участниц ОПЕК+.

Ближайшее главное событие для нефтяного рынка — это очередная ежемесячная встреча стран-участниц ОПЕК+, но она назначена только на 4 марта.

До конца февраля таких же значимых по масштабу событий на рынке нефти не запланировано, однако не исключено, что к концу февраля позиция Саудовской Аравии относительно одностороннего увеличения добычи нефти станет более ясной, что может вызвать соответствующие движения и волатильность на рынке.

К концу февраля ОПЕК может обнародовать предварительные данные об исполнении сделки ОПЕК+ в феврале.

Напомним, что с 1 февраля участники ОПЕК+ Россия и Казахстан планировали увеличить добычу нефти в общей сложности на 75 тыс. б/с, но, как оказалось, это увеличение не помешало нефтяному ралли.

С другой стороны, могут быть подтверждены или опровергнуты появившиеся в западных СМИ предположения о том, что Ирак тайком от других участников сделки ОПЕК+ наращивает добычу и экспорт нефти сверх квоты, что также может повлиять на нефтяной рынок.

До конца февраля цена на нефть марки Brent ожидается в коридоре $60−64,50 за баррель», — предполагает эксперт.

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