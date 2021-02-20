Москва, , 15:25 — REGNUM Решение Министерства иностранных дел России разослать всем иностранным посольствам в России приглашения на вакцинацию вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 февраля в социальной сети Facebook.

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«Только каждого спрашивать, чей Крым. Кто ответит не правильно, прививать пфазером», — шутит Олег К.

Многие пользователи решили позлорадствовать над злопыхателями из-за рубежа. Они считают, что в целях спасения своих жизней дипломатам придётся отказаться от русофобской риторики.

«Такого вероломства мировая дипломатия ещё не знала!», — написал Алексей Е.

Некоторые комментаторы считают, что не стоит отдавать российскую вакцину иностранным гражданам. Они уверены, что в первую очередь нужно прививать собственных граждан.

«А зачем? Пусть своим колются», — считает Tatiana T.

Нашлись и те, кто уверен в том, что добрый жест со стороны России не найдёт позитивного отклика со стороны иностранных дипмиссий.

«Одна из моих любимых поговорок: «Не делай добра — не будет зла». Помогли уже, освободили Европу, ну вот и получили. Осквернение и снос памятников, санкции и другие «прелести», — пишет Валерий Г.

Напомним, 19 февраля МИД РФ разослал всем иностранным посольствам в России приглашения на вакцинацию.