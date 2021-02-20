Москва, , 15:00 — REGNUM На экипировке российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио, будет использован логотип Олимпийского комитета России (ОКР) без российского флага. Об этом 20 февраля сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

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«На экипировке, мы полагаем, будет только логотип ОКР, на нём четко имеющие фантазию увидят прямой референт цветов российского триколора, — цитирует ТАСС Позднякова. — К сожалению, не удалось отстоять сам флаг, но его цвета будут использоваться в течение двух лет».

Что касается названия команды, тона будет ROC — англоязычная аббревиатура Russian Olympic Committee (полное название организации будет запрещено). При этом президент комитета подчеркнул, что в отличие от Пхёнчхана, где ОКР был временно отстранён, в предстоящей Олимпиаде ОКР будет принимать участие.

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В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Швейцарии вынес решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, в соответствии с принятым решением, в России запрещено проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры, однако страна может принимать континентальные соревнования. Например, летом 2021 года в России пройдут матчи Евро, в 2022 году — финал Лиги чемпионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ране основатель бренда Zasport Анастасия Задорина заявила, что экипировка, в которой российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине, будет представлена в апреле 2021 года. По её словам, форма согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК). Спортсмены поедут на соревнования под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, Летние Олимпийские игры будут проводится в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.