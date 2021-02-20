Обнинск, Калужская область, , 16:34 — REGNUM Десять сотрудников обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области приняли участие в XXI всероссийском конкурсе «Инженер года-2020» и молодежном конкурсе «Надежда России». Четверо удостоены звания «Инженер года», а один стал победителем конкурса по версии «Инженерное искусство молодых». Пять работников удостоены звания «Профессиональный инженер». Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

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Четверо из пяти победителей представляют направление «Керамика». Руководитель группы Алексей Амосов стал лучшим в номинации «Менеджмент качества». В номинации «Керамическое производство» по достоинству оценены заслуги начальника сектора Екатерины Мироновой. Победитель в номинации «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса» Дмитрий Михалевский работает начальником участка изготовления гражданской продукции. Им подано и внедрено в производство 13 рационализаторских предложений, давших совокупный эффект свыше 11 млн рублей. В этой же номинации, но по версии «Инженерное искусство молодых», лучшим стал начальник участка Григорий Савенков. В номинации «Авиация и космонавтика» лучшим стал старший научный сотрудник кандидат технический наук Ярослав Хмельницкий. Сотрудники направления «Керамика» инженер-программист Михаил Харчук, начальник сектора Наталья Голубева, руководитель группы Екатерина Маслова, а также инженеры направления «Композит» Александр Серебряков и Дмитрий Русаков удостоены звания «Профессиональный инженер».

«Ежегодное пополнение инженерной элиты России представителями нашего предприятия стало традицией. Результаты участия в конкурсе наглядно подтверждают не только высокий профессиональный уровень кадрового состава, но и возможности, предоставляемые «Технологией» сотрудникам для реализации своего потенциала», — сказал Андрей Силкин.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Инженер года России» проводится ежегодно с 2000 года. Это ежегодный всероссийский конкурс по выявлению лучших инженеров. проводится в два тура по версиям «Инженерное искусство молодых» — для участвующих в конкурсе молодых специалистов до 30 лет включительно, и «Профессиональные инженеры» — для имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет. В числе основных задач ежегодного всероссийского конкурса, включающего 43 номинации, выявление лучших инженеров, популяризация их труда, пропаганда достижений и опыта лучших инженеров страны.

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