Москва, , 15:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с устранением стихийного мемориала оппозиционному политику Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Об этом он сообщил 20 февраля в беседе с журналистами.

Он отметил, что вопрос о мемориале на том месте, где был убит Немцов, — это чистая прерогатива города. Обращаться с ним стоит в московское управление внутренних дел.

Пескова спросили, изменилась ли позиция российского президента Владимира Путина о том, что все желающие вправе почтить память Немцова, поддерживая стихийный мемориал. Представитель Кремля заявил, что не знает об изменении позиции главы государства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вечером 19 февраля в столице убрали стихийный мемориал Немцову на Большом Москворецком мосту. Люди оставляли там свечи, цветы и фотографии погибшего.