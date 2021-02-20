Москва, , 14:57 — REGNUM В США сформировались крайне правые и крайне левые силы в качестве самостоятельных игроков на политическом поле, хотя и не имеющих собственных партий. Об этом 20 февраля заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман на телеканале «Россия 24».

«Строго говоря, в США сейчас формируется четыре политические силы. Две из них в чём-то друг на друга похожи: это две вашингтонские партии истеблишмента, только на одной висит вывеска республиканцев, а на другой — вывеска демократов», — заявил Фельдман.

«Это люди, которые готовы зубами удерживаться за власть, при этом идеология для них не играет практически никакой роли. Главное — присутствие в Вашингтоне. А вот на флангах американского идеологического пространства действительно образовались две весьма радикальные партии», — продолжил он.

По его словам, на левой стороне — условное движение Black Lives Matter, объединяющее меньшинства и сторонников радикально левых взглядов. В свою очередь, на правой, консервативной стороне действительно образовалось движение «трампистов» с оттенком национализма и популизма.

«Причём этот национализм можно трактовать двояко: с одной стороны да, они порой педалируют эти правые темы на грани фола. Но с другой стороны это представители и выразители интересов национально ориентированного капитала: промышленников, нефтяников, американских газовиков. То есть это те экономические группы интересов, которые при Трампе блаженствовали», — указал он.

Напомним, 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа: для импичмента не удалось набрать необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов).

Первый импичмент Трампа был инициирован 24 сентября 2019 года спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи с подозрением о том, что президент США якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах.