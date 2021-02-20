Москва, , 15:01 — REGNUM Санкции в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения являются тревожной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля, общаясь с журналистами.

«Мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине», — сказал он.

Песков отметил, что реакция проявляется в политической и социальной сферах Украины — в стране проводятся репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и ведущих политиков.

«Это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведёт ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему Юго-Востока силовыми методами», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Чиновник отметил, что по мере ужесточения политики украинских властей внутри страны, всё более неспокойной становится ситуация на линии соприкосновения в Донбассе.

Песков заявил, что на Украине, помимо реакционных тенденций в политике, наблюдается резкое ухудшение социально-экономической ситуации, что также вызывает беспокойство в Кремле.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России заявил, что США наращивают оборонный потенциал Украины, а также провоцируют на агрессивные действия «горячие головы внутри страны».

Читайте ранее в этом сюжете: США продолжают накачивать оборонный потенциал Украины — Песков