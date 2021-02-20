Москва, 20 февраля 2021, 15:01 — REGNUM Санкции в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения являются тревожной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля, общаясь с журналистами.
Песков отметил, что реакция проявляется в политической и социальной сферах Украины — в стране проводятся репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и ведущих политиков.
Чиновник отметил, что по мере ужесточения политики украинских властей внутри страны, всё более неспокойной становится ситуация на линии соприкосновения в Донбассе.
Песков заявил, что на Украине, помимо реакционных тенденций в политике, наблюдается резкое ухудшение социально-экономической ситуации, что также вызывает беспокойство в Кремле.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России заявил, что США наращивают оборонный потенциал Украины, а также провоцируют на агрессивные действия «горячие головы внутри страны».
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