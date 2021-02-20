Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров мог бы привнести оживление на думские выборы в Петербурге. Его участие обсудили в «Партии роста», где Шнуров является сопредседателем.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я сказала, что мы будем очень рады, если Сергей Шнуров примет участие в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Петербурге. Борис Титов добавил, что «если Шнуров пойдет, то будет весело», — сообщила депутат Заксобрания Оксана Дмитриева.

Однако, по словам бизнес-омбудсмена и лидера партии Бориса Титова, фронтмен группы «Ленинград» пока так и не принял окончательного решения по этому вопросу.

Аналогичные сомнения он высказывал и как только вступил в партию: тогда на место умершего единоросса Павла Зеленкова в петербургский ЗакС планировались довыборы, но Шнуров долгое время не делал однозначных заявлений о своем потенциальном участии и не называл дату выдвижения, хоть Титов и сообщал, будто музыкант «собирается участвовать».

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В феврале 2020 года, еще до пандемии коронавируса, Борис Титов объявил, что Шнуров возглавит списки кандидатов в Госдуму от «Партии роста».

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