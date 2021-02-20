Самара, , 15:36 — REGNUM Проверку по факту групповой заболеваемости кишечной инфекцией школьников в г. Тольятти организовала городская прокуратура. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Сообщается, что с 18 февраля по 20 февраля текущего года в г. Тольятти была выявлена групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией 34 учеников школы № 43. Детям назначено амбулаторное лечение. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по факту отравления школьников в Тольятти было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

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