Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Благодаря мерам, принятым правительством Грузии, рост ВВП в стране в 2021 году составит 5,3%. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 20 февраля сделала и. о. министра экономики Грузии Натия Турнава, выступая в парламенте.

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"Грузия станет лидером в регионе, добившись экономического роста 5,3%. Кроме того, наша страна станет лидером по темпам восстановления экономики в период после пандемии, — сказала Турнава. — После осуществления запланированных реформ экономика быстро восстановится».

По словам главы минэкономики, в 2020 году, если бы не было пандемии, рост ВВП Грузии составил бы 5%.

Напомним, ВВП Грузии в 2020 году упал на 6,1%. Пандемия стала причиной экономического кризиса, так как почти полностью прекратил работать туристический сектор, который был одним из основных секторов экономики страны.

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