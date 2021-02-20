Москва, , 14:53 — REGNUM Законопроект о ежемесячных надбавках к пенсии работникам организаций рудной промышленности разработали в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Прямо скажем, профессия не сахар, и платят за неё сегодня очень небольшие деньги. Совсем не так, как это было в советское время, когда профессия шахтёра была одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых в стране. Предлагаю поступить по справедливости и ввести ежемесячные надбавки к пенсии работникам организаций рудной промышленности», — заявил политик.

Инициатива направлена на получение отзыва правительства РФ.

Сейчас доплаты к пенсии предусмотрены только для шахтеров угольной промышленности, а работники рудных предприятий их не получают. Доплату к пенсии получают шахтёры-угольщики, которые более двух десятков лет проработали в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.