Москва,
20 февраля 2021, 14:53 — REGNUM Российский рубль в рабочую субботу, 20 февраля, торгуется разнонаправленно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Сегодня отечественные инвесторы предоставлены сами себе, а без внешних идей торги обычно хаотичны.
«Доллар США стоит день 73,94 руб. и может балансировать до завершения сессии вокруг 74 руб. Ничего экстраординарного сегодня ожидать больше не стоит.
Евро торгуется около 89,62 руб., сохраняя за собой проторгованный коридор 89−91 руб.
Следующая неделя будет прогнозируемо короткой. Вероятный диапазон колебаний по доллару составляет 73,20−74,50 руб., по евровалюте — 89−91 руб.
В целом российская валюта чувствует себя уверенно и проведет без стрессов последнюю неделю зимы», — считает эксперт.
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