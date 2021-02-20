Москва, , 14:53 — REGNUM Российский рубль в рабочую субботу, 20 февраля, торгуется разнонаправленно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня отечественные инвесторы предоставлены сами себе, а без внешних идей торги обычно хаотичны.

«Доллар США стоит день 73,94 руб. и может балансировать до завершения сессии вокруг 74 руб. Ничего экстраординарного сегодня ожидать больше не стоит.

Евро торгуется около 89,62 руб., сохраняя за собой проторгованный коридор 89−91 руб.

Следующая неделя будет прогнозируемо короткой. Вероятный диапазон колебаний по доллару составляет 73,20−74,50 руб., по евровалюте — 89−91 руб.

В целом российская валюта чувствует себя уверенно и проведет без стрессов последнюю неделю зимы», — считает эксперт.

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