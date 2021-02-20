Ереван, , 14:55 — REGNUM Массовый митинг, участники которого требуют ухода в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начался на площади Свободы в Ереване. Трансляцию массовой протестной акции 20 февраля ведет агентство News.am.

Акция организована «Движением спасения родины», в состав которого входит около 20 политических сил, которые требуют ухода нынешнего армянского премьер-министра.

В митинге участвуют политические и общественные деятели, бывшие депутаты и бывшие министры, а также представители Армянской апостольской церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция в Армении задержала лидера оппозиционного движения «Вето» Нарека Маляна.