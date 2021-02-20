Москва, , 14:48 — REGNUM Похоже, что сегодня можно констатировать ослабление политического и экономического давления США на крупнейший энергетический проект между ЕС и Россией — «Северный поток — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Новая американская администрация начала смягчение своей жесткой политики на Германию и всех европейских участников проекта «Северный поток — 2».

Шансы на завершение строительства трубопровода теперь повысились на порядок, трубопровод может быть достроен уже в первом полугодии 2021 года.

Российские трубоукладчики могут справиться самостоятельно с прокладкой трубопровода в Балтийском море, власти Дании и Германии ужа давно согласовали эти работы.

Экономическая логика и очень холодная зима уже показали, что надежнее, чем российский газа, сегодня нет никакой другой альтернативы.

Газохранилища в странах ЕС опустошаются быстрыми темпами, а хваленые поставщики сжиженного газа могут обеспечить поставки топливом только потребителей в Португалии и Испании, не удовлетворив полностью их спрос.

Сегодня санкционные риски для «Северного потока — 2» значительно снизились. Очень интересно будет наблюдать за котировками акций Газпрома на западных биржах. Они обязательно начнут рост.

Думаю, что после введения в строй «Северного потока — 2» капитализация Газпрома может порасти на 20% при условии отсутствия непредвиденных шоков», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу против газопровода «Северный поток — 2».

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