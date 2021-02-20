Сеул, , 14:52 — REGNUM В 2020 году зарубежные финансовые активы Южной Кореи достигли нового максимума за счёт увеличения инвестиций в акции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По состоянию на конец прошлого года внешние финансовые активы страны составили $1,93 трлн, что на $236,3 млрд больше, чем в 2019 году.

Чистая международная инвестиционная позиция, то есть, разница между внешними активами и внутренними активами, принадлежащими иностранцам, составила $441,4 млрд, что на $59,5 млрд меньше, чем в 2019 году.

Внешний долг Южной Кореи за год вырос на $75,5 млрд, до $542,4 млрд. Краткосрочный внешний долг составил 29% непогашенных внешних обязательств страны, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

На конец декабря 2020 года отношение краткосрочного внешнего долга к иностранным резервам составило 35,5%, что на 2,6% выше, чем годом ранее.

Краткосрочный государственный долг — это сумма всех долгов, имеющих первоначальное погашение в течение одного года или меньше, и проценты просрочки по долгосрочным долгам.