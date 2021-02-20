Москва, , 14:42 — REGNUM Реакция в социальных сетях на действия и работу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина не всегда означает квалификационную оценку. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Послушайте, реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее», — сказал Песков.

Он призвал относиться к такой реакции «с пониманием».

Песков также напомнил, что, будучи «страной-пионером в освоении космоса и страной с глубочайшим потенциалом развития космической отрасли», все ждут от космической сферы «прорывов и сенсаций»: «Это абсолютно нормальное ожидание, но работа эта строится из каждого года, насыщенного сложными пусками, проблемами. Главное — поступательно решать эти проблемы. И мы видим, что работа ведется титаническая».

Ранее в соцсетях раскритиковали Дмитрия Рогозина за публикацию мема на тему высадки американского марсохода на Марс.