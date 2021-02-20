Берлин,
20 февраля 2021, 14:42 — REGNUM Хочется, чтобы российское общество поддержало настрой власти на то, чтобы избавиться от наглого разговора западного бомонда с нами через губу и их взгляда на нас сверху вниз, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 20 февраля, комментируя высказывания главы Германо-российского форума, бывшего премьер-министра федеральной земли Бранденбург
Маттиаса Платцека.
Как сообщалось ранее, в интервью Berliner Zeitung Платцек заявил, что Россия, по его мнению, устала от Запада, «от наших вечных упреков и двойных стандартов».
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«В Германии не перевелись не просто интеллектуалы, но действительно умные, то есть сохраняющие способность к самостоятельному мышлению, люди, и их слово особенно важно сегодня, ведь нынешнее исковерканное состояние наших отношений с Германией и Европейским союзом, где Германия на первых ролях, не может продолжаться вечно.
Такие, как Платцек, обоснованно задумываются над перспективой того, что он вежливо называет «неконструктивной политикой Запада» в отношении России. Он говорит о Германии, но и мы, в свою очередь, не должны забывать о том, что и «вечные упрёки», и «двойные стандарты», и уверенность Запада в том, что мир должен быть организован только по его правилам, — это результат нашего собственного провала 1980-х — 2000-х годов, ошибочного политического и культурно-исторического выбора, сделанного тогда Россией.
Действительно ли Россия «устала от Запада и его вечных упреков»? Хочется в это верить, но объективная оценка говорит о том, что за эти десятилетия не только внешний, но и наш собственный, внутренний, Запад «успешно» поработал, укоренился. «Хватит ссориться», «давайте жить дружно», «политика должна обеспечивать моё благосостояние сейчас, а что будет потом — неважно» — сколько такого и подобного мы слышим со всех сторон!
Очень хочется, чтобы оценка Платцека была верна, чтобы российское общество поддержало настрой власти на то, чтобы избавиться уже, наконец, от этого наглого разговора западного бомонда с нами через губу и их взгляда на нас сверху вниз, от их угроз и окриков. Опасаюсь, однако, что пока на ведущих позициях в диалоге с Западом остаются те же чиновники, которые и завели наши отношения с ним в тупик, поставили Россию в унизительное положение, принципиально ничего не изменится«, — отметил Михаил Демурин.