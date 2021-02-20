Берлин, , 14:42 — REGNUM Хочется, чтобы российское общество поддержало настрой власти на то, чтобы избавиться от наглого разговора западного бомонда с нами через губу и их взгляда на нас сверху вниз, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 20 февраля, комментируя высказывания главы Германо-российского форума, бывшего премьер-министра федеральной земли Бранденбург Маттиаса Платцека.

Как сообщалось ранее, в интервью Berliner Zeitung Платцек заявил, что Россия, по его мнению, устала от Запада, «от наших вечных упреков и двойных стандартов».

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« В Германии не перевелись не просто интеллектуалы, но действительно умные, то есть сохраняющие способность к самостоятельному мышлению, люди, и их слово особенно важно сегодня, ведь нынешнее исковерканное состояние наших отношений с Германией и Европейским союзом, где Германия на первых ролях, не может продолжаться вечно.

Такие, как Платцек, обоснованно задумываются над перспективой того, что он вежливо называет «неконструктивной политикой Запада» в отношении России. Он говорит о Германии, но и мы, в свою очередь, не должны забывать о том, что и «вечные упрёки», и «двойные стандарты», и уверенность Запада в том, что мир должен быть организован только по его правилам, — это результат нашего собственного провала 1980-х — 2000-х годов, ошибочного политического и культурно-исторического выбора, сделанного тогда Россией.

Действительно ли Россия «устала от Запада и его вечных упреков»? Хочется в это верить, но объективная оценка говорит о том, что за эти десятилетия не только внешний, но и наш собственный, внутренний, Запад «успешно» поработал, укоренился. «Хватит ссориться», «давайте жить дружно», «политика должна обеспечивать моё благосостояние сейчас, а что будет потом — неважно» — сколько такого и подобного мы слышим со всех сторон!