Палермо, Италия, , 14:44 — REGNUM Автор установленной в Нью-Йорке бронзовой статуи «Атакующий бык» (Charging Bull), скульптор из Италии Артуро Ди Модика ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 20 февраля сообщает телеканал RAI News 24.

Уточняется, что скульптор скончался в своем доме в городе Виттория на Сицилии. Также указывается, что покойный на протяжении нескольких лет боролся с неизлечимой болезнью.

Отметим, Артуро Ди Модика родился на Сицилии в 1941 году и в начале 1970-х годов переехал в США, где прожил большую часть жизни, а также получил американское гражданство. При этом в последнее время большую часть времени он проводил на Сицилии.

Напомним, статуя «Атакующий бык» была впервые установлена скульптором перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи в декабре 1989 года в качестве символа возрождения после биржевого кризиса 1987 года. Затем ее перенесли в прилегающий к Уолл-стрит сквер «Боулинг грин» и она стала одной из основных достопримечательностей Нью-Йорка.