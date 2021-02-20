Москва, , 14:41 — REGNUM В Москве на Троекуровском кладбище похоронили известного актёра, народного артиста РСФСР Андрей Мягкова. Об этом 20 февраля передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Московском художественном театре имени Чехова прошла траурная церемония прощания с Мягковым. Его проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

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Советский и российский актёр, режиссёр Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Он умер в своей квартире до приезда врачей скорой помощи, вызванных супругой.

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Общенародную любовь Андрею Мягкову принесла картина «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», снятая режиссёром Эльдаром Рязановым. Он также снимался в фильмах «Дни Турбиных», «Служебный роман», «Гараж» и многих других работах.

Как сообщало ИА REGNUM, проститься с актёром пришли министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, а актёры и многочисленные поклонники таланта.

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