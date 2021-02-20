Москва, , 14:41 — REGNUM Второй импичмент бывшего теперь уже президента США Дональда Трампа должен был не только уничтожить карьеру политика, но и расколоть Республиканскую партию. Об этом 20 февраля заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман на телеканале «Россия 24».

«У второй попытки импичмента Трампа были две основные цели. Первая цель и мишень — это сам Трамп. Таким образом, его пытались лишить политической биографии, нивелировать все его достижения и, самое главное, отнять у него возможность в 2024 году принимать участие в президентских выборах», — заявил Фельдман.

Вторая задача, по его словам, заключалась в том, чтобы нанести деморализующий удар по Республиканской партии.

«Чтобы вокруг импичмента Трампа, внутри этой самой партии произошёл раскол. Для того, чтобы заклеймили не только её представителя в лице бывшего президента, но и всех республиканцев», — указал он.

«Обе эти задачи, которые перед собой ставили демократы, одновременно провалились», — отметил Фельдман.

Напомним, 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа: для импичмента не удалось набрать необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов).

Первый импичмент Трампа был инициирован 24 сентября 2019 года спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи с подозрением о том, что президент США якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах.