Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Властям Грузии нужно прекратить «политические репрессии» в стране, чтобы ее приняли в Евросоюз и НАТО. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал 20 февраля депутат Литвы Зигимантас Павильонис, прибыв в Тбилиси.

«Мы знаем из личного опыта: либо вступаешь в ЕС и НАТО, либо гибнешь. У вас нет другой альтернативы, и если нет другой альтернативы, пожалуйста, прошу, говорите друг с другом. Прекратите политические репрессии», — сказал Павильонис.

Он заявил, что прибыл в Грузию, чтобы помощь разрешению политического конфликта в стране, который обострился после того, как суд постановил арестовать лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в 2019 году. Павильонис планирует выступить посредником между оппозицией и властями.

«Я встречался с Никой Мелия, а также собираюсь встретиться со всеми политическими лидерами и представителями власти», — сказал латвийский депутат.

Напомним, в Грузии обстановка накалилась из-за попытки властей арестовать Мелию. Толпа его сторонников не пропустила сотрудников полиции в здание к лидеру ЕНД. После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД сообщили, что арест лидера ЕНД отложен.

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