Париж, , 14:38 — REGNUM Торговый конфликт между Вашингтоном и Брюсселем о взаимных пошлинах, которые были введены в связи с делом авиастроительных компаний Airbus и Boeing, должен быть разрешен. Об этом 20 февраля в эфире радиостанции France Inter заявил глава Airbus Гийом Фори.

Он напомнил, что о существующих в Соединённых Штатах пошлинах для ввозимых в страну самолётов Airbus. Такие же пошлины в размере 15% применяются и к лайнерам Boeing, импортируемым в Европу.

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«Сейчас, во время пандемии, это оказывает негативное влияние на всех [участников спора], — подчеркнул Фори. — Мы все должны прийти к «прекращению огня» и надлежащему урегулированию».

Как сообщало ИА REGNUM, Airbus и Boeing ведут разбирательства во Всемирной торговой организации (ВТО) с 2004 года из-за государственной помощи, получение которой противоречит правилам международной организации. США утверждают, что субсидирование компании Airbus — конкурента американской Boeing — наносит ущерб для экономики Соединённых Штатов.