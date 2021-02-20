Рыбинск, Ярославская область, , 14:37 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области предприятие, которое отвечает за уборку города, приобрело два новых снегоуборщика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Рыбинска.

Новые снегоуборщики в работе Администрация Рыбинска

Планируется, что снегоуборщики будут заниматься чисткой тротуаров и работать там, где не пройдут трактора. Также технику будут применять при уборке транспортных развязок на улицах Фурманова и Герцена, а также на уборке пешеходной части моста через Волгу.

«Сегодня на уборку тротуаров на Волжском мосту вышел один из двух новых снегоуборщиков. Это техника имеет большую ширину захвата — 110 сантиметров и мощность 17 л.с. Он самый мощный из тех, которые сейчас используют дорожники. И если раньше на тротуары Волжского моста бригада рабочих тратила целый день, а старая техника — половину дня, то сегодня за шесть часов удалось полностью расчистить тротуары от снега», — рассказала директор предприятия, отвечающего за уборку города Елена Дементьева.

Ремонт старой техники в Ярославле Yarnews.net

Пока в Рыбинске идет закупка новой техники, в Ярославле по-прежнему только обещают ее купить. Как ранее сообщало ИА REGNUM директор департамента городского хозяйства мэрии областного центра Ярослав Овчаров заявил о начале на этой неделе конкурсных процедур по приобретению 21 единицы техники. По данным на 14.30 20 февраля 2021 года на сайте государственных закупок аукцион по приобретению техники отсутствовал.

Зато подведены итоги двух закупок по размещению телевизионных сюжетов о деятельности мэрии общей стоимостью в 1,9 миллиона рублей. Информировать горожан о работе органов местного самоуправления в Ярославле будут ГТРК «Ярославия» и телеканал «Первый Ярославский».

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