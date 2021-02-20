Москва, , 14:37 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не обращался к нему с просьбой поддержать обращение в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Миронов заявил, что якобы ЛДПР не подписалась под обращением в Конституционный суд в защиту работающих пенсионеров, напомнил Жириновский.

«Сергей Михайлович, хватит лгать. Вы лично ко мне как к руководителю ЛДПР по поводу сбора подписей в Конституционный суд не обращались», — заявил парламентарий.

Он также обратил внимание оппонента на то, что «вопросы, кому платить надбавки решает правительство, а Конституционный суд не может в это вмешиваться».

Лидер ЛДПР напомнил позицию фракции: на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорилось о том, что авторами первого законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам были депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Ранее депутаты «Справедливой России» подготовили обращение в КС по вопросу индексации пенсий работающим, обращение поддержали депутаты от КПРФ. Однако собрать необходимое для обращения число подписей — 90 — не удалось, голосов двух фракций не хватило.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов ответил Жириновскому по индексации пенсий работающим пенсионерам