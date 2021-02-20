Москва, 20 февраля 2021, 14:46 — REGNUM США продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля, общаясь с журналистами.
Песков отметил, что Украину накачивают на проявление агрессивности, в частности в отношении Юго-Востока страны.
Напомним, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключил, что санкции в отношении депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его окружения были согласованы властями Украины с посольством США.
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