Москва, , 14:37 — REGNUM Североатлантический альянс воспринимает Россию как врага. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам», — сказал Песков.

По его словам, в этой связи Североатлантический альянс постоянно вынуждает Россию на то, «чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО».